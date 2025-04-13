GÜNCELLEME- Şırnak'ta üzerine kaya düşmesi sonucu ölen iş makinesinin operatörü son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşmesi sonucu ölen iş makinesi operatörünün cenazesi toprağa verildi.
Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşmesi sonucu ölen iş makinesi operatörünün cenazesi toprağa verildi.
Merkeze bağlı Araköy köyündeki özel bir işletmeye ait kömür ocağında çalışma yapan iş makinesinin üzerine kaya düştü.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makinesi operatörü S.O'yu sıkıştığı araçtan çıkardı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede operatörün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
S.O'nun cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otopsinin ardından aileye teslim edilen S.O'nun cenazesi, Dicle Mahallesi Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.
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