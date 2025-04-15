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        Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Harun Algül, Şırnak'ta coşkuyla karşılandı

        Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda 112 kiloluk kaldırışıyla koparmada altın madalya kazanan Harun Algül için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 22:55 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:55
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        Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Harun Algül, Şırnak'ta coşkuyla karşılandı
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        Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda 112 kiloluk kaldırışıyla koparmada altın madalya kazanan Harun Algül için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi.

        Algül, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, ailesi, arkadaşları ve sporcular tarafından karşılandı.

        Milli sporcu daha sonra araçlarla konvoy eşliğinde şehir turu attı.

        Algül'ü bazı arkadaşları valilik bahçesinde meşalelerle karşıladı.

        Daha sonra Vali Birol Ekici, milli sporcu Algül ve ailesini makamında karşılayarak bir süre görüştü.

        Algül'ü başarısından dolayı tebrik eden Ekici, "Şehir olarak kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır. Göğsümüzü kabarttı, ailesini, antrenörlerini, kimin emeği varsa herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimizin spora yönelmesi çok önemli. Kendisinin gençlerimize umut ışığı olması, örnek olması çok önemli. Kentte çok önemli tesisler yapılıyor. İnşallah bu tesislerde nice Harun Algül'ler yetiştireceğiz." dedi.

        Algül ise antrenörleri eşliğinde şampiyonaya sıkı çalıştıklarını, bunun meyvesini altın madalya kazanarak aldığını belirtti.

        Destek olan, dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür eden Algül, "İnşallah 2028'de Olimpiyatlara katılarak madalya alacağım. Önümüzde İslami Dayanışma Oyunları var. Yeni sikletim 60 kilo olacak. İnşallah çok çalışarak memleketime, sevdiklerime ve ailemi tekrar gururlandırırım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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