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        Cizre'de okul servis araçları denetlendi

        Cizre ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:06
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        Cizre'de okul servis araçları denetlendi
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        Cizre ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin servisleri denetlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Semra Ögel, Destek Hizmetler Şube Müdürü Jülide Aydın, İl Destek Hizmetleri Taşımalı Eğitim Şefi Burhan Cumhur ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde, sürücülere araçların temizliği, bakımı, güvenliği, yolculuk sırasında öğrenci sağlığını etkileyecek davranışlardan kaçınılması ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılmaması yönünde bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi için okul servis denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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