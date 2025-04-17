Cizre'de okul servis araçları denetlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Semra Ögel, Destek Hizmetler Şube Müdürü Jülide Aydın, İl Destek Hizmetleri Taşımalı Eğitim Şefi Burhan Cumhur ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde, sürücülere araçların temizliği, bakımı, güvenliği, yolculuk sırasında öğrenci sağlığını etkileyecek davranışlardan kaçınılması ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılmaması yönünde bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

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