Şırnak'ta aracında ticareti yasak 4 kınalı keklik bulunan sürücüye para cezası

Merkez İlçe Jandarma Kolluk ekiplerince, arazide bulunan bir araçta yapılan kontrolde, kafeslerde muhafaza edilen 4 kınalı keklik ele geçirildi.

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