Şırnak'ta aracında ticareti yasak 4 kınalı keklik bulunan sürücüye para cezası
Şırnak kent merkezinde aracında ticareti yasaklanan 4 kınalı keklik bulunan sürücüye 21 bin 500 lira ceza uygulandı.
Şırnak kent merkezinde aracında ticareti yasaklanan 4 kınalı keklik bulunan sürücüye 21 bin 500 lira ceza uygulandı.
Merkez İlçe Jandarma Kolluk ekiplerince, arazide bulunan bir araçta yapılan kontrolde, kafeslerde muhafaza edilen 4 kınalı keklik ele geçirildi.
Kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, jandarma ekiplerince bir araçta bulunan 4 kınalı kekliğin el konularak birimlerine teslim edildiğini söyledi.
Kalay, araç sürücüsü S.T'ye 21 bin 500 lira idari yaptırım cezası uyguladıklarını, kekliklerin uygun ortamda doğaya salınacağını belirtti.
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