Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day için Şırnak'ta tören yapıldı.

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