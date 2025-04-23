Cizre'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Törene, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kazim Sezgin, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Cizre Hamit Özalp Stadı'nda devam eden programda, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı, öğrenciler 23 Nisan konulu şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.