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        Cizre'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:01 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:05
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        Cizre'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Cizre Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cizre Hamit Özalp Stadı'nda devam eden programda, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı, öğrenciler 23 Nisan konulu şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

        Törene, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kazim Sezgin, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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