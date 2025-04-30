Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta amatör ligde oynanan futbol maçında kavga çıktı

        Şırnak'ta amatör ligde oynanan maçta futbolcular arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 20:37 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta amatör ligde oynanan futbol maçında kavga çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta amatör ligde oynanan maçta futbolcular arasında kavga çıktı.

        Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için play-off'a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları, Şırnak Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

        Silopigücü Gençlik ve Spor takımının 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı.

        Teknik ekiplerin de karıştığı kavgada kulüp yöneticileri tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

        Hakemler güvenlik önlemleri altında sahadan çıkarıldı.

        Daha sonra Silopigücü Gençlik ve Spor takımı galibiyet sevincini taraftarlarıyla kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Sahiplendiği 26'i köpeği öldürdü! "Açık camdan gittiler"
        Sahiplendiği 26'i köpeği öldürdü! "Açık camdan gittiler"
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"

        Benzer Haberler

        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret ett...
        Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret ett...
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
        Şırnak'ta yaralı bulunan 3 kuş tedaviye alındı
        Şırnak'ta yaralı bulunan 3 kuş tedaviye alındı
        Şırnak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Şırnak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır yandı
        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır yandı
        Şırnak'ta ziraat odası başkanlarından kuraklığa ilişkin açıklama
        Şırnak'ta ziraat odası başkanlarından kuraklığa ilişkin açıklama