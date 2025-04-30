Şırnak'ta amatör ligde oynanan futbol maçında kavga çıktı

Daha sonra Silopigücü Gençlik ve Spor takımı galibiyet sevincini taraftarlarıyla kutladı.

Silopigücü Gençlik ve Spor takımının 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı.

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için play-off'a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları, Şırnak Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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