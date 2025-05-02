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        Şırnak'ta kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi

        Şırnak'ta kalp krizi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman için tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:28
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        Şırnak'ta kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi
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        Şırnak'ta kalp krizi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman için tören yapıldı.

        Valilikten alınan bilgiye göre, Besta Ana Üs Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Çavuş Karaduman (45) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

        23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törende, Karaduman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.

        İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından okunan duanın ardından cenaze ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karaduman'ın cenazesi buradan hava yoluyla Manisa'ya uğurlandı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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