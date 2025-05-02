Şırnak'ta kalp krizi sonucu vefat eden asker için tören düzenlendi

Valilikten alınan bilgiye göre, Besta Ana Üs Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Çavuş Karaduman (45) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Şırnak'ta kalp krizi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman için tören yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.