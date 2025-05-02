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        Şırnak'ta, "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" kampanyası başlatıldı

        Şırnak'ta, "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:25 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:25
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        Şırnak'ta, "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" kampanyası başlatıldı
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        Şırnak'ta, "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

        Diyanet-Sen Şırnak Şubesi ve Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında Memur-Sen bürosunda basın açıklaması yapıldı.

        Diyanet-Sen Şırnak Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Duran, "2025 Aile Yılı" kapsamında 81 ilde eş zamanlı imza kampanyası başlatıldığını söyledi.

        Duran, şunları kaydetti:

        "Gündüz kuşağı programlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bu tür yayınlar yalnızca bireyleri değil, toplumun bütün dokusunu derinden etkiliyor. Bu yayınlarla aile kurumu zedelenmekte, çocuklarımızın ve gençlerimizin masum dünyası telafisi güç biçimde kirlenmektedir. Herhangi bir fayda üretmeyen, toplumu olumsuz etkileyen yayınlara derhal son verilmelidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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