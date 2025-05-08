Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" yapıldı

Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ile Zaho Üniversitesi işbirliği, Valilik, Belediye, Şırnak Ticaret Sanayi Odası ve Dicle Kalkınma Odası katkılarıyla "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" ŞÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, kongreden çıkacak yol haritasıyla Türkiye ve Irak vatandaşlarının ekonomik anlamda refaha kavuşması ve işsizliği en aza indirilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Bu kongrenin ciddi yol haritası belirleyeceğini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Kalkınma Yolu Projesi ülkemizin en büyük projelerin başında geliyor. Bu kalkınma yolunun inşaatıyla iki ülke arasındaki gönül bağları daha da güçlenecektir. 1000 kilometreyi aşan demir yolu ve kara yolu ile birlikte iki ülkenin ekonomisi birbirlerine daha güçlü bir şekilde bağlanacaktır. Bu bölgede dünya ticaretinden daha çok pay alacağız. Şırnak ve Zaho kalkınan iki şehrimiz. Bu iki şehrin potansiyellerini birleştirip bundan bir sinerji yaratılması Zaho'da yüzde 25, Şırnak'ta yüzde 8 olan işsizliğin daha da azalmasına çok büyük katkıda bulunacaktır. İki ülke arasındaki ticaretin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi vardır. Bunun olması halinde işsizlik kalmayacak aynı zamanda dünyanın en müreffeh bölgesi haline geleceğimizi umut ediyorum."