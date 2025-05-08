Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" yapıldı

        Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" düzenlendi.

        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ile Zaho Üniversitesi işbirliği, Valilik, Belediye, Şırnak Ticaret Sanayi Odası ve Dicle Kalkınma Odası katkılarıyla "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" ŞÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, kongreden çıkacak yol haritasıyla Türkiye ve Irak vatandaşlarının ekonomik anlamda refaha kavuşması ve işsizliği en aza indirilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

        Bu kongrenin ciddi yol haritası belirleyeceğini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

        "Kalkınma Yolu Projesi ülkemizin en büyük projelerin başında geliyor. Bu kalkınma yolunun inşaatıyla iki ülke arasındaki gönül bağları daha da güçlenecektir. 1000 kilometreyi aşan demir yolu ve kara yolu ile birlikte iki ülkenin ekonomisi birbirlerine daha güçlü bir şekilde bağlanacaktır. Bu bölgede dünya ticaretinden daha çok pay alacağız. Şırnak ve Zaho kalkınan iki şehrimiz. Bu iki şehrin potansiyellerini birleştirip bundan bir sinerji yaratılması Zaho'da yüzde 25, Şırnak'ta yüzde 8 olan işsizliğin daha da azalmasına çok büyük katkıda bulunacaktır. İki ülke arasındaki ticaretin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi vardır. Bunun olması halinde işsizlik kalmayacak aynı zamanda dünyanın en müreffeh bölgesi haline geleceğimizi umut ediyorum."

        Ekici, 22-26 Mayıs'ta yapılacak 4. Uluslararası Tenis Turnuvası'na 14 ülkeden 120 sporcunun başvurduğunu bildirdi.

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka da iki ülkenin yüzyıllardır birlikte ticaret yaptığını, bölgenin medeniyetlerin kesişim noktası olduğunu belirtti.

        ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise Habur Sınır Kapısı'nda 2022 yılında yaklaşık 14 milyar dolar ihracat yapıldığını, bu rakamın Türkiye ihracatının yüzde 6'sı olduğunu kaydetti.

        Zaho Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Diyar Abdulkerim Saeed de bu tür konferansların ticari ve ekonomiden ziyade bilimsel, kültürel ve sosyal işbirliğini artırmaya vesile olduğunu dile getirdi.

        Saeed, "Bu anlamda bu konferansla büyük bir gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu konferansın bir gün Zaho Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesi bizleri şimdiden heyecanlandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Programda, ŞÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hüseyni tarafından Küreselleşme ve Ticaret konulu sunum yapıldı.

        Etkinliğe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Silopi'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Silopi'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Şırnak Silopi'de öğrenciler çeşitli etkinliklerle buluşturuldu
        Şırnak Silopi'de öğrenciler çeşitli etkinliklerle buluşturuldu
        Şırnak'ta öğrencilere yönelik seminer düzenlendi
        Şırnak'ta öğrencilere yönelik seminer düzenlendi
        Cizre'de "Etik Davranış İlkeleri" semineri düzenlendi
        Cizre'de "Etik Davranış İlkeleri" semineri düzenlendi
        Silopi'de "Trafik ve İlk Yardım Haftası" etkinliği düzenlendi
        Silopi'de "Trafik ve İlk Yardım Haftası" etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında
        Şırnak'ta zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında