Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" yapıldı
Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" düzenlendi.
Şırnak'ta "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" düzenlendi.
Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ile Zaho Üniversitesi işbirliği, Valilik, Belediye, Şırnak Ticaret Sanayi Odası ve Dicle Kalkınma Odası katkılarıyla "Uluslararası Habur Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi" ŞÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.
Vali Birol Ekici, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, kongreden çıkacak yol haritasıyla Türkiye ve Irak vatandaşlarının ekonomik anlamda refaha kavuşması ve işsizliği en aza indirilmesinin öngörüldüğünü söyledi.
Bu kongrenin ciddi yol haritası belirleyeceğini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:
"Kalkınma Yolu Projesi ülkemizin en büyük projelerin başında geliyor. Bu kalkınma yolunun inşaatıyla iki ülke arasındaki gönül bağları daha da güçlenecektir. 1000 kilometreyi aşan demir yolu ve kara yolu ile birlikte iki ülkenin ekonomisi birbirlerine daha güçlü bir şekilde bağlanacaktır. Bu bölgede dünya ticaretinden daha çok pay alacağız. Şırnak ve Zaho kalkınan iki şehrimiz. Bu iki şehrin potansiyellerini birleştirip bundan bir sinerji yaratılması Zaho'da yüzde 25, Şırnak'ta yüzde 8 olan işsizliğin daha da azalmasına çok büyük katkıda bulunacaktır. İki ülke arasındaki ticaretin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi vardır. Bunun olması halinde işsizlik kalmayacak aynı zamanda dünyanın en müreffeh bölgesi haline geleceğimizi umut ediyorum."
Ekici, 22-26 Mayıs'ta yapılacak 4. Uluslararası Tenis Turnuvası'na 14 ülkeden 120 sporcunun başvurduğunu bildirdi.
Belediye Başkanı Mehmet Yarka da iki ülkenin yüzyıllardır birlikte ticaret yaptığını, bölgenin medeniyetlerin kesişim noktası olduğunu belirtti.
ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise Habur Sınır Kapısı'nda 2022 yılında yaklaşık 14 milyar dolar ihracat yapıldığını, bu rakamın Türkiye ihracatının yüzde 6'sı olduğunu kaydetti.
Zaho Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Diyar Abdulkerim Saeed de bu tür konferansların ticari ve ekonomiden ziyade bilimsel, kültürel ve sosyal işbirliğini artırmaya vesile olduğunu dile getirdi.
Saeed, "Bu anlamda bu konferansla büyük bir gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu konferansın bir gün Zaho Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesi bizleri şimdiden heyecanlandırmaktadır." ifadelerini kullandı.
Programda, ŞÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hüseyni tarafından Küreselleşme ve Ticaret konulu sunum yapıldı.
Etkinliğe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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