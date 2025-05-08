Şırnak'ta bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu tedaviye alındı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde arazide bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu tedavi altına alındı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde arazide bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Güzeller Hudut Karakolu personeli kırsalda bitkin halde saz kedisi yavrusu buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye DKMP Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekiplerce teslim alınan saz kedisi, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.
Saz kedisi, buradaki tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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