Şırnak'ta bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu tedaviye alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Güzeller Hudut Karakolu personeli kırsalda bitkin halde saz kedisi yavrusu buldu.

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