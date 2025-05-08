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        Şırnak'ta bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu tedaviye alındı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde arazide bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:26 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:39
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        Şırnak'ta bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu tedaviye alındı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde arazide bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu tedavi altına alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Güzeller Hudut Karakolu personeli kırsalda bitkin halde saz kedisi yavrusu buldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye DKMP Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri gönderildi.​​​​​​​ Ekiplerce teslim alınan saz kedisi, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

        Saz kedisi, buradaki tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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