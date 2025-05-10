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        Şırnak'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:22
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        Şırnak'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Hükümet Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Doğan Karaviş'in kullandığı motosiklete çarptı.

        Kazada, Karaviş yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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