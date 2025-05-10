Şırnak'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hükümet Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Doğan Karaviş'in kullandığı motosiklete çarptı.

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