Şırnak'ta araçta çıkan yangın söndürüldü
Şırnak'ın Uludere ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
Ortabağ Tüneli'nde seyir halindeki E.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın motor kısmı alev almaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek yetkililere durumu bildirdi.
Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtaki yangın söndürüldü.
Yangında, araçta hasar oluştu.
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