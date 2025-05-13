Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı

Şırnak Valiliği, yarın kent merkezi ve 3 ilçede beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi, Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağının beklendiği bildirildi.

Paylaşımda, "Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​