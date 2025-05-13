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        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı

        Şırnak Valiliği, yarın kent merkezi ve 3 ilçede beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 23:38 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:38
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        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı
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        Şırnak Valiliği, yarın kent merkezi ve 3 ilçede beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi, Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağının beklendiği bildirildi.

        Paylaşımda, "Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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