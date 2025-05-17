Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaybolan gençten 3 gündür haber alınamıyor

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kaybolan gençten 3 gündür haber alınamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Çiftlikköy'de yaşayan tır şoförü Agit Özdemir'in eve dönmemesi üzerine ailesi 3 gün önce kayıp ihbarında bulundu.

        Sanat Sokağı'nda toplanan Özdemir'in yakınları adına gazetecilere açıklama yapan kuzeni Yusuf Özdemir, Agit'in 3 gün önce Silopi Devlet Hastanesi'nden dönerken Yenişehir Mahallesi'nde markete gideceğini belirterek araçtan indiğini, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

        Özdemir, "Agit'in telefonu da kapalı. Kayıp ihbarında bulunduk. Şüphelendiğimiz bir durum yok. Agit'in bulunmasını istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Bartın'da arazi kavgası! 2 ölü, 1 yaralı
        Bartın'da arazi kavgası! 2 ölü, 1 yaralı
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması

        Benzer Haberler

        Şırnak Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Şırnak Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır yandı
        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır yandı
        Şırnak'ta boğazına yabancı cisim kaçan ortaokul öğrencisi Heimlich manevras...
        Şırnak'ta boğazına yabancı cisim kaçan ortaokul öğrencisi Heimlich manevras...
        Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini, Heimlich manevrasıyla kurta...
        Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini, Heimlich manevrasıyla kurta...
        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı
        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı
        Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...