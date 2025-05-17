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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Şırnak'ta kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şırnak'ta çiftçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:44 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:53
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Şırnak'ta kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şırnak'ta çiftçilerle bir araya geldi.

        Bayraktar, İdil ilçesinin Çığır köyünde kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, kuraklığın Şırnak'ı da etkilediğini söyledi.

        Bölgenin buğday ve arpa üretimi açısından çok önemli olduğunu ancak kuraklığın üretimi çok fazla etkilediğini ifade eden Bayraktar, şöyle dedi:

        "Bu bölge Türkiye'de buğday üretiminin yüzde 20'sini, arpa üretiminin yüzde 15'ini ve mercimek üretiminin yüzde 90'ını tek başına sağlıyor. Bu ürünler açısından bölgedeki üretim çok önemli ama gördüğümüz ve edindiğimiz bilgi ve tespitlere göre bu ürünlerde yüzde 100'lere varan zarar var."

        Bayraktar, tarımsal üretimi etkileyen afetlerin arttığına işaret ederek, dolu, kuraklık gibi durumların tarımsal üretime olumsuz etkilerine değindi.

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        Galeri

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