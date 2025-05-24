GÜNCELLEME - Şırnak'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şırnak Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel Aytaş'ın cenazesi ailelerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Leyla (29) ve Ceylan Aytaş (27), sağlık ekiplerince ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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