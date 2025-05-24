GÜNCELLEME - Şırnak'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Şırnak’ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Mehmet Aytaş (61) yönetimindeki 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler araçta bulunan Nesrin (26), Azime (64) ve Sibel Aytaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ile Leyla (29) ve Ceylan Aytaş (27), sağlık ekiplerince ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şırnak Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel Aytaş'ın cenazesi ailelerine teslim edildi.
Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Mekke Camisi'nde kılınan namazın ardından cenazeler Başak Mezarlığı’nda defnedildi.
Araçtaki 6 kişilik ailenin Silopi ilçesinden Şırnak merkeze akraba ziyareti için gittikleri öğrenildi.
- Vali Ekici'den başsağlığı mesajı
Şırnak Valisi Birol Ekici, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.
Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Şırnak-Cizre kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
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