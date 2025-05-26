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        Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 21:48 Güncelleme: 26.05.2025 - 21:48
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        Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Mayıs'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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