Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

Şırnak Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent merkezinin güney yönünden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yer yer fırtına olması beklendiği bildirildi.

Paylaşımda, "Kuvvetli rüzgar, çatı uçması, toz savrulması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​