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        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

        Şırnak Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:17 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:17
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        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
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        Şırnak Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent merkezinin güney yönünden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yer yer fırtına olması beklendiği bildirildi.

        Paylaşımda, "Kuvvetli rüzgar, çatı uçması, toz savrulması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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