Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta yaşamını yitiren mahalle bekçisinin cenazesi defnedildi

        Şırnak'ın İdil ilçesinde yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren mahalle bekçisi Feyzullah Bağlan'ın (31) cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta yaşamını yitiren mahalle bekçisinin cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın İdil ilçesinde yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren mahalle bekçisi Feyzullah Bağlan'ın (31) cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde çalışan mahalle bekçisi Bağlan için İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Törende, Bağlan'ın cenazesi katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edildi.

        Örnek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bağlan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis tören mangası tarafından cenaze nakil aracına götürüldü.

        Daha sonra Bağlan'ın cenazesi Üçok köyü mezarlığında toprağa verildi. ​​​​​​​

        Törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cüneyt Yüksel, Bağlan'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettikleri iddiasıyla 3 zanlı t...
        Şırnak'ta gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettikleri iddiasıyla 3 zanlı t...
        Görevden dönen gümrük muhafaza memurunu darbettiler; 3 tutuklama
        Görevden dönen gümrük muhafaza memurunu darbettiler; 3 tutuklama
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
        Şırnak'ta Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
        AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
        AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
        GÜNCELLEME - Şırnak'taki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e...
        GÜNCELLEME - Şırnak'taki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e...