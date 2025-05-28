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        Şırnak'ta 95 öğrenci için açık hava sinema etkinliği düzenlendi

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencisi 95 çocuk, açık hava sinema etkinliğinde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 18:49 Güncelleme: 28.05.2025 - 18:49
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        Şırnak'ta 95 öğrenci için açık hava sinema etkinliği düzenlendi
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        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencisi 95 çocuk, açık hava sinema etkinliğinde buluştu.

        Kaymakamlık ve Güçlükonak Eğitim, Kültür, Sanat ve Yardımlaşma Derneği ortaklığında, "Güçlükonak'ın Güçlü Gençleri Projesi" kapsamında, Çevrimli Köyü Şehit Yarbay Melih Gülova İlk ve Ortaokulunun 95 öğrencisi, okul bahçesinde minderler üzerinde film izledi.

        "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filminin gösterildiği açık hava sinema etkinliğinde öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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