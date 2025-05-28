Şırnak'ta 95 öğrenci için açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Kaymakamlık ve Güçlükonak Eğitim, Kültür, Sanat ve Yardımlaşma Derneği ortaklığında, "Güçlükonak'ın Güçlü Gençleri Projesi" kapsamında, Çevrimli Köyü Şehit Yarbay Melih Gülova İlk ve Ortaokulunun 95 öğrencisi, okul bahçesinde minderler üzerinde film izledi.

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