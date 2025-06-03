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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 08:50 Güncelleme: 03.06.2025 - 08:50
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 6 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram bonzai, 3 sentetik ecza, 3 bong, gümrük kaçağı 2 bin 100 paket sigara, 370 elektronik sigara tütünü, 40 cep telefonu, tarihi eser obje, 41 sahte para, 183 elektronik sigara ve 36 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, gözaltına alınan 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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