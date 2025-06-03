Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta Gabar Dağı petrol arama sahasında 130 personelle tatbikat yapıldı

        Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 72 No'lu petrol arama sahasında 130 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta Gabar Dağı petrol arama sahasında 130 personelle tatbikat yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 72 No'lu petrol arama sahasında 130 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) organizasyonunda yapılan tatbikatta, senaryo gereği petrol sahasındaki sondaj kulesinde kontrolsüz gaz girişi nedeniyle yangın ve patlama meydana geldi.

        UMKE yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Jandarmanın çevre güvenliğini sağladığı alanda, AFAD ekipleri kimyasal gaz kontrolü yaptı.

        Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak Belediyesi itfaiye ve cenaze işlemleri ekipleri, Turkish Petroleum International Company (TPIC) Bölge Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekipleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Cizre'de aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu 40 çocuk tenisle bu...
        Cizre'de aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu 40 çocuk tenisle bu...
        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 20 kişi hakkınd...
        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 20 kişi hakkınd...
        Silopi'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Silopi'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Silopi'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır, 4 yaralı
        Silopi'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır, 4 yaralı