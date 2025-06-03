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        Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi

        Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:24 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:24
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        Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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        Şırnak'ta bir tıra gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince yapılan çalışmada kontrol noktasında bir tır durduruldu.

        Narkotik köpeği "Hector"un da katıldığı aramada, aracın dingilinin üzerinde ve yağ deposuna gizlenmiş 12 pakette 30 kilogram metamfetamin bulundu.

        Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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