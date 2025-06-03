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        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        –Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:36 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:39
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        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        –Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

        Toplantıda, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler ve geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı.

        Ekici, bayramda bakanlığın talimatları doğrultusunda güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alınacağını, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için çok sayıda ekibin sahada olacağını belirtti.

        Ekici ayrıca Kurban Bayramı dolayısıyla şehir dışına çıkacak vatandaşların trafik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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