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        Şırnak Silopi'de BİLSEM'in duvarlarına bilim insanlarının portreleri resmedildi

        MEHMET DEMİRHAN - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, zihinsel kapasitesi yüksek, üstün yetenekli çocuklara eğitim verilen Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) yürütülen çalışma ile merkezin duvarlarına bilim insanlarının portreleri resmedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:38
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        Şırnak Silopi'de BİLSEM'in duvarlarına bilim insanlarının portreleri resmedildi
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        MEHMET DEMİRHAN - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, zihinsel kapasitesi yüksek, üstün yetenekli çocuklara eğitim verilen Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) yürütülen çalışma ile merkezin duvarlarına bilim insanlarının portreleri resmedildi.

        Silopi BİLSEM'de 2 yıldır görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Fahrettin Kaya, eğitime dahil ettiği okulun duvarlarını adeta tuvale dönüştürdü.

        Kaya, sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri için öğrencilerle yürüttüğü çalışma ile merkezin duvarlarına başarılarıyla ilham olması amacıyla El Cezeri, Piri Reis ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın resimlerini yaptı.

        Merkezin bir başka alanında ise öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek ve bilimsel meraklarını teşvik etmek için uzay temasını işleyen Kaya, duvarlarda gezegenler ve astronot figürüyle astronomi yolu oluşturdu.

        - "Onlara estetik bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz"

        Bu çalışmalarla merkezin koridorlarını sanat atölyesine dönüştüren Fahrettin Kaya, AA muhabirine, öğrencilerle merkezin duvarlarını yalnızca görsel açıdan değil, aynı zamanda düşünsel ve duygusal açıdan da dönüştürmeye yönelik bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Merkezin duvarlarını, bilim ve ilim insanlarının portreleriyle süsleyerek sanatı, bilimi ve tarihi bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade eden Kaya, bu çalışmaların yalnızca birer duvar resmi olmadığını aynı zamanda öğrencilerin hayatlarına, düşünce dünyalarına ve duygularına dokunan birer sanatsal anlatım biçimi olduğunu vurguladı.

        Kaya, şöyle dedi:

        "Duvar çalışmalarımızda, El-Cezeri ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gibi önemli şahsiyetlerin portrelerine yer verdik. Bir başka alanda ise öğrencilerimizin büyük ilgi duyduğu uzay temasını işleyerek koridor boşluklarından merdivenlere kadar uzanan 'astronomi yolu' oluşturduk. Amacımız çocukların geçmişte yaşamış büyük bilim insanlarını tanıması, onların başarı hikayelerinden ilham alarak, 'Ben de yapabilirim' duygusunu içselleştirmesi ve geleceğe umutla bakabilmesidir. Aynı zamanda bu çalışmalarla öğrencilerimizin sanatsal ifade becerilerini geliştirmeyi, görsel düşünme yeteneklerini artırmayı ve onlara estetik bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Sanat yoluyla öğrencilerimizin hem bireysel gelişimlerini destekliyor hem de onları bilimle, tarihsel kimliklerle ve evrensel değerlerle buluşturuyoruz."

        Öğrencilerden Zehranaz Sümmen, bilim insanlarının resimlerini duvara işlediklerini belirtti.

        Lina Feyruz Ökten de yaptıkları çizimlerle okulun koridorlarını eğitime dahil ettiklerini anlatarak, gördüklerini bu resimlerin motivasyonlarını artırdığını söyledi.

        - "Öğrencilerin bu değerlerle büyümesini önemsiyoruz"

        Silopi BİLSEM Müdürü Hacı Encu, merkezin koridorlarını bu topraklarda yetişmiş ve bilimde iz bırakmış şahsiyetlerin portreleri ile süslediklerini belirterek, gelecekte bilime katkıda bulunacak bu yetenekli öğrencilerin geçmişlerini, ecdatlarını bilerek eğitim almalarının önemine işaret etti.

        Encu, "Bu yetenekli öğrencilerin bu değerlerle büyümesini önemsiyoruz. Pedagojik açıdan da bakıldığında, renkli ve iç açıcı sınıfların öğrencilerin öğrenmelerinde olumlu katkı sağladığı açıktır. Sanatı eğitim ve öğretimle yoğurarak, özel yetenekli öğrencilerimizin eğitimine katkı sunan öğretmenimiz Fahrettin Kaya ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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