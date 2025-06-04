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        Şırnak YEDAM'da 4 yılda 234 kişiye danışmanlık hizmeti verildi

        Şırnak'ta bağımlılıkla mücadele edenlere psikososyal destek hizmeti sunulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) 4 yılda 234 danışan ve aileleriyle görüşme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:32
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        Şırnak YEDAM'da 4 yılda 234 kişiye danışmanlık hizmeti verildi
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        Şırnak'ta bağımlılıkla mücadele edenlere psikososyal destek hizmeti sunulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) 4 yılda 234 danışan ve aileleriyle görüşme yapıldı.

        Kentte 2019'da kurulan YEDAM'da tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriliyor.

        YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Beşire Çelebi Şen, AA muhabirine, bağımlılıktan kurtulmak için başvuran kişilerin bilgilerini, herhangi bir kurumla, kuruluşla paylaşmadıklarını belirterek, bunun danışanların tedaviye yönelmelerinde etkili olduğunu söyledi.

        Sosyal hizmet uzmanlarının bağımlı bireylere hem arınma hem de maddeyi bırakma sürecinde ücretsiz psikolojik ve sosyal destek verdiklerini belirten Şen, bağımlı bireyin merkeze ilk başvurduğunda uzman klinik psikologlar tarafından görüşmeye alındığını ve bireyin risk ve ihtiyacına göre bir tedavi planı oluşturulduğunu belirtti.

        Şen, şöyle konuştu:

        "En az 6 ay 1 yıl boyunca her hafta 45 dakika psikoterapi takip görüşmeleri yapıyoruz. Bağımlılık aynı zamanda bir aile hastalığı olduğu için merkezlerde aile görüşmeleri de gerçekleştiriliyor. Psikolojik destek hizmetimizle birlikte aynı zamanda bağımlı bireyin sosyal hayata tekrar uyum sağlaması için sosyal hizmet uzmanları tarafından sosyal destek hizmetleri de verilmektedir."

        Merkezde bireyin yaşam becerilerini tekrar kazanmaları için spor, gastronomi, grafik tasarım ve el sanatları atölyelerin de olduğunu ifade eden Şen, "Danışanların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlama, riskli ortamlardan uzak tutma ve meslek edindirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle danışanın tedavi sistemi içerisinde kalması amaçlıyoruz. Şırnak YEDAM olarak 4 yılda 234 kişiye destek verdik. Yaklaşık 1800 görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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