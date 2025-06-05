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        Şırnak Valiliği, bir suçtan tutuklanan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

        Şırnak Valiliği, bir suçtan tutuklanan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 23:57 Güncelleme: 05.06.2025 - 23:57
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        Şırnak Valiliği, bir suçtan tutuklanan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı
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        Şırnak Valiliği, bir suçtan tutuklanan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "5 Haziran'da saat 00.30 sıralarında ilimiz merkezinde meydana gelen ısrarlı takip ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının şüphelisi olan polis memuru, gün içerisinde adli makamlara sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı, konuya ilişkin müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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