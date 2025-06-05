Şırnak Valiliği, bir suçtan tutuklanan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada, "5 Haziran'da saat 00.30 sıralarında ilimiz merkezinde meydana gelen ısrarlı takip ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının şüphelisi olan polis memuru, gün içerisinde adli makamlara sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.