Şırnak'ta yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan yandı
Şırnak'ın Kumçatı beldesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Şırnak'ın Kumçatı beldesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Başağaç köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle buğday ekili alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
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