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        Şırnak'ta yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan yandı

        Şırnak'ın Kumçatı beldesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:24 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:24
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        Şırnak'ta yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan yandı
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        Şırnak'ın Kumçatı beldesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Başağaç köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle buğday ekili alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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