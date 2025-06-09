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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde, karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 18:44 Güncelleme: 09.06.2025 - 18:44
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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde, karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        İ.A. idaresindeki 31 RZ 030 plakalı karpuz yüklü tır, Köyceğiz köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, tırın sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İ.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, tırın kaldırılması ve bölgeye saçılan karpuzların temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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