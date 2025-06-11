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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:01
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirildi.

        Bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 30 kilo 10 gram metamfetamin, 3 bong, gümrük kaçağı 1230 paket sigara, 150 puro, 8 litre alkol, 131 elektronik sigara ve 264 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 1'i sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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