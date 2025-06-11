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        Şırnak'ta kayalıklardan düşen işçi ağır yaralandı

        Şırnak'ta kayalıklardan düşerek ağır yaralanan işçi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:35
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        Şırnak'ta kayalıklardan düşen işçi ağır yaralandı
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        Şırnak'ta kayalıklardan düşerek ağır yaralanan işçi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin devam ettiği Gabar Dağı Eren Kaya mevkisinde çalışan Hüseyin Varol (23), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamaması üzerine Van Asayiş Kolordu Komutanlığından helikopter talep edildi.

        Bulunduğu alandan askeri helikopterle alınan yaralı, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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