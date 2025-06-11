Şırnak'ta kayalıklardan düşen işçi ağır yaralandı

Bölgeye ulaşan ekiplerin arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamaması üzerine Van Asayiş Kolordu Komutanlığından helikopter talep edildi.

Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin devam ettiği Gabar Dağı Eren Kaya mevkisinde çalışan Hüseyin Varol (23), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

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