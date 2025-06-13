Şırnak'ta "Aile bağlarının önemi" konulu panel düzenlendi.

Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) iş birliğiyle üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen programda İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Programda konuşan Vali Birol Ekici, bu yılın Cumhurbaşkanlığı tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Ekici, şunları kaydetti:

"Artık ailelerimizin ortalama büyüklüğü 1,47'ye kadar düşmüş durumda. Yalnız yaşayanların oranı nerdeyse yüzde 19'a gelmiş durumda. Ülkede en genç nüfusa sahip 2 ilden biriyiz. Çocuk sayısı ve aile sayımız Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu anlamda Türkiye'de örnek bir aile yapılanmamız var. Şırnak sadece petrolü ve gelir artışı ile değil aile yapısıyla da Türkiye'de örnek bir durum sergilemektedir. Bu nedenle Şırnak'ın bir hemşehrisi olduğum için, huzurlu, mutlu ve gururluyum. Görevimiz ailemizi her türlü beladan uzak tutmak. Çocuklarımızı suç çetelerinden, suç işleyenlerden koruyacağız."