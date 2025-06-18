Silopi'de husumetli aileler barıştı

Silopi ilçesinde 2011'de Adıyaman ve Konur aileleri arasında meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kavganın ardından başlayan husumet kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi.

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