Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Silopi'de husumetli aileler barıştı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde husumetli aileler barıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:39 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi'de husumetli aileler barıştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde husumetli aileler barıştı.

        Silopi ilçesinde 2011'de Adıyaman ve Konur aileleri arasında meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kavganın ardından başlayan husumet kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi.

        İlçede bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Programda, bir araya gelen aile üyeleri barıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Genç kadın mühendis adaylarına destek
        Genç kadın mühendis adaylarına destek
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Freni boşalan kamyonet, taksi ve kaldırıma çarpıp takla attı: 4 yaralı
        Freni boşalan kamyonet, taksi ve kaldırıma çarpıp takla attı: 4 yaralı
        Coğrafi işaretle tescillenen "Cizre limonatası" tanıtıldı
        Coğrafi işaretle tescillenen "Cizre limonatası" tanıtıldı
        İki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken öldü (2)
        İki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken öldü (2)
        Hava sahası kapalı olan Irak ve Ürdün'den gelenler, Şırnak'tan uçuyor
        Hava sahası kapalı olan Irak ve Ürdün'den gelenler, Şırnak'tan uçuyor
        Şırnak'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Şırnak'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı