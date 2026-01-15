Cizre'de öğrencilere iklim değişikliği eğitimi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde TEMA Vakfı İlçe Temsilciliği tarafından öğrencilere yönelik yönelik iklim değişikliği eğitimi gerçekleştirildi.



TEMA Vakfı Cizre Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Sorumlusu Veys Uğun tarafından İsmail Ebul İz Bilim ve Sanat Merkezinde öğrencilere yönelik iklim değişikliği eğitimi verildi.





Eğitim kapsamında öğrencilerle iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve bireysel sorumluluklar üzerine bilgilendirici ve farkındalık artırıcı çalışmalar yapıldı.



Eğitim sonunda katkılarından dolayı İsmail Ebul İz Bilim ve Sanat Merkezi Okul Müdürü Murat Işıkoğlu ile öğretmen Tuba Çaça Kül'e teşekkür mektubu takdim edildi.



