Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Cizre'de öğrencilere iklim değişikliği eğitimi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde TEMA Vakfı İlçe Temsilciliği tarafından öğrencilere yönelik yönelik iklim değişikliği eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:34 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de öğrencilere iklim değişikliği eğitimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde TEMA Vakfı İlçe Temsilciliği tarafından öğrencilere yönelik yönelik iklim değişikliği eğitimi gerçekleştirildi.

        TEMA Vakfı Cizre Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Sorumlusu Veys Uğun tarafından İsmail Ebul İz Bilim ve Sanat Merkezinde öğrencilere yönelik iklim değişikliği eğitimi verildi.


        Eğitim kapsamında öğrencilerle iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve bireysel sorumluluklar üzerine bilgilendirici ve farkındalık artırıcı çalışmalar yapıldı.

        Eğitim sonunda katkılarından dolayı İsmail Ebul İz Bilim ve Sanat Merkezi Okul Müdürü Murat Işıkoğlu ile öğretmen Tuba Çaça Kül'e teşekkür mektubu takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!

        Benzer Haberler

        Vali Ekici karla mücadele çalışmalarını denetledi
        Vali Ekici karla mücadele çalışmalarını denetledi
        Uzmanından karlı ve buzlu havalarda güvenli sürüş tavsiyeleri
        Uzmanından karlı ve buzlu havalarda güvenli sürüş tavsiyeleri
        Dicle Elektrik'ten zorlu kış şartlarında kesintisiz enerji mesaisi
        Dicle Elektrik'ten zorlu kış şartlarında kesintisiz enerji mesaisi
        Masalsı görüntülerin adresi Şırnak Kar güzelliği havadan görüntülendi
        Masalsı görüntülerin adresi Şırnak Kar güzelliği havadan görüntülendi
        Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıld...
        Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıld...
        Yolu kapanan köyde 'hasta kurtarma operasyonu'
        Yolu kapanan köyde 'hasta kurtarma operasyonu'