Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta çıkan anız yangını söndürüldü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 20:56 Güncelleme: 28.06.2025 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta çıkan anız yangını söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Yeni Mahalle'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Bu arada, mahallede bulunan çocuklar, itfaiyenin yangını söndürdüğü alanda tazyikli suyun altına girerek serinlemeye çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebek oteline yıkım kararı
        Bebek oteline yıkım kararı
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde "Osmanlı Devleti'nde Gelir Dağılımı" an...
        Şırnak'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde "Osmanlı Devleti'nde Gelir Dağılımı" an...
        Klimaya su doldururken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
        Klimaya su doldururken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
        Şırnak'ta 5 bölge, 9 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta 5 bölge, 9 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Elektrik akımına kapılan kadın, ağır yaralandı
        Elektrik akımına kapılan kadın, ağır yaralandı
        Silopi'de elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kadın hastanede öldü
        Silopi'de elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kadın hastanede öldü