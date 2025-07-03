Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" yarın başlıyor

        Şırnak'ta Valilik ve belediye iş birliğiyle Cudi Dağı Sefine bölgesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" yarın başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:17 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" yarın başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta Valilik ve belediye iş birliğiyle Cudi Dağı Sefine bölgesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" yarın başlıyor.

        Vali Birol Ekici, Valilikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek programın yarın Cizre Hz. Nuh Camisi'nde başlayacağını, cumartesi günü de Cudi Dağı'nda devam edeceğini söyledi.

        Vatandaşları bu merasime katılmaya davet ettiklerini ifade eden Ekici, kaymakamlıklar, ilçe ve belde belediyelerince vatandaşların Cudi Dağı'na ulaşımları için ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunulacağını belirtti.

        Ekici, şunları kaydetti:

        "Kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Cudi'ye çıkmak için hem Şırnak hem de Silopi tarafından yollarımız mükemmel bir şekilde yapılmış durumda. Oto korkuluklar da yapıldı. Burada vatandaşlarımızI misafir etmek için hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak."

        Programın içeriğine ilişkin de bilgi veren Ekici, şöyle dedi:

        "Hz. Nuh Nebi Camisi ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın destekleriyle hazırlanan projemizde son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. İl Özel İdaremiz, camimizin yapımını üstlenmiş bulunmakta. Tamamıyla Şırnaklı hayırseverlerimiz tarafından finanse edilecek ve orada Diyanet İşleri Başkanımızın ve kıymetli misafirlerimizin katılımıyla caminin temelini hep birlikte atacağız. Bu güzel ana vatandaşlarımızı şahitlik etmeye davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 3 gencin otomobilin bagajında yolculuk yapması cep telefonu kamer...
        Şırnak'ta 3 gencin otomobilin bagajında yolculuk yapması cep telefonu kamer...
        Şırnak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Şırnak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        DEM Partili Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı 'kesin ihraç' istemiyle d...
        DEM Partili Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı 'kesin ihraç' istemiyle d...
        Şırnak'ta tırın çarptığı çocuk öldü
        Şırnak'ta tırın çarptığı çocuk öldü
        Şırnak Belediyesinden Cudi Dağı'ndaki programa ücretsiz ulaşım imkanı
        Şırnak Belediyesinden Cudi Dağı'ndaki programa ücretsiz ulaşım imkanı
        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı