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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şırnak'ta, orman yangınlarının sona ermesi için dua etti

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta, orman yangınlarının sona ermesi için yatsı namazının ardından dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 23:03 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:12
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şırnak'ta, orman yangınlarının sona ermesi için dua etti
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta, orman yangınlarının sona ermesi için yatsı namazının ardından dua etti.

        Erbaş, beraberinde Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye geldi.

        Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Değerli Şırnaklılar, şu anda ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz. Rabb'im kabul eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

        Yatsı namazını kılan Erbaş, daha sonra yangınların sona ermesi için dua etti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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