Şırnak'ta üvey oğlu tarafından darbedilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Şırnak'ta üvey oğlu tarafından darbedilen 81 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.
Şırnak'ta üvey oğlu tarafından darbedilen 81 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Kumçatı beldesinde iddiaya göre, H.D. ile üvey oğlu F.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma sırasında F.D, üvey annesini darbetti.
Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan H.D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.