Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 390 paket sigara, 50 elektronik sigara, 3 cep telefonu ve 12 emtia ile 2 tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan yakalanan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Yakalanan 33 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.