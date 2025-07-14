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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 38 kişi hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 38 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:18 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:18
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 38 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 38 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 28 Haziran-11 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, yakalanan 38 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 6 araç, tabanca, 7 bin 194 paket sigara,112 elektronik sigara, 50 puro, 77 cep telefonu, 14 termos, 1100 oyuncak, 42 elektronik eşya ve 114 mutfak eşyası ile 28 gram kubar esrar, 25 gram bonzai ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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