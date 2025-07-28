Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını belirtmişti.

Şırnak'ta yürütülen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören yapıldı.

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