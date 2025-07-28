Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören düzenlendi

        Şırnak'ta yürütülen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 22:16 Güncelleme: 28.07.2025 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta yürütülen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören yapıldı.

        23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek, katafalka konuldu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

        İl Müftüsü Orhan Örnek'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        Evli olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi buradan hava yoluyla Adana'ya uğurlandı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını belirtmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karabük’te orman yangını büyüyor!
        Karabük’te orman yangını büyüyor!
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de kavurucu sıcaklar bun...
        Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de kavurucu sıcaklar bun...
        Şırnak'ta kaza yapan TIR'da çıkan yangın, ormana sıçradı
        Şırnak'ta kaza yapan TIR'da çıkan yangın, ormana sıçradı
        Silopi'de termometreler 50 dereceyi gördü; sokaklar boşaldı
        Silopi'de termometreler 50 dereceyi gördü; sokaklar boşaldı
        Şırnak'ta 5 bölge, 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta 5 bölge, 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Eczacıdan hayat kurtaran 'Heimlich' manevrası (2)
        Eczacıdan hayat kurtaran 'Heimlich' manevrası (2)