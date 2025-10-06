Silopi'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik yapıldı.

Silopi Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Çağlar Partal, sporu hayatın bir parçası haline getirmek ve geleceğin teminatı gençlerin yapabileceği en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Partal, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızı spora teşvik ediyor, onlara keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyoruz. Amatör ruhun yaşatıldığı bu haftanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Etkinlikte, halat çekme, dart, okçuluk, bilek güreşi, bowling ve çeşitli parkur yarışları yapıldı.

Etkinliğe, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Ali Erol, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmen ve öğrenciler katıldı.