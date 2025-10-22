Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde yolcu otobüsü ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 19:44 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:44
        Şırnak'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        A.Ö. (58) yönetimindeki 72 EK 972 plakalı otobüs, Aslan Tepe mevkisinde Y.F. (27) idaresindeki 07 CBZ 785 plakalı SUV tipi araç ile çarpıştı.

        Kazada, araç sürücüleri ile otobüste bulunan K.B. (32) A.Ö.B. (46) ve S.İ. (49) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve SUV tipi araçta sıkışan Y.F. ekiplerce kurtarıldı.

        Yaralılar Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Yaralılardan K.B. ile otomobil sürücüsü Y.F'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

