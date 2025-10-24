Şırnak'ta bir kişi tartıştığı çobanı av tüfeği ile yaraladı
Şırnak'ta bir kişi tartıştığı çobanı av tüfeği ile bacağından yaraladı.
Başağaç köyünde çobanlık yapan M.A'ya ait hayvanların İ.C'nin arazisinde otladığı gerekçesiyle taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İ.C, M.A'yı av tüfeği ile bacağından vurarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.A. ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.C. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
