Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:14 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Cizre Belediyespor, Cizre 100. Yıl Spor Salonu’nda müsabaka öncesi başantrenör Burak Köse ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Cenk Yılmaz yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

        RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'te Cizre 100. Yıl Spor Salonu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Şırnak Üniversitesinde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi
        Şırnak Üniversitesinde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi
        Şırnak'ta bir kişi tartıştığı çobanı av tüfeği ile yaraladı
        Şırnak'ta bir kişi tartıştığı çobanı av tüfeği ile yaraladı
        Şırnak'ta 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü
        Şırnak'ta 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü
        Şırnak Belediyesi'nden yeni evlenen çiftlere çeyiz desteği
        Şırnak Belediyesi'nden yeni evlenen çiftlere çeyiz desteği
        Şırnak'ta "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Şırnak'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı