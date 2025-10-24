Cizre Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.
Cizre Belediyespor, Cizre 100. Yıl Spor Salonu’nda müsabaka öncesi başantrenör Burak Köse ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Cenk Yılmaz yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.
RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'te Cizre 100. Yıl Spor Salonu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
