        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 111 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 20:30 Güncelleme: 27.10.2025 - 20:30
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 20-26 Ekim'de kent merkezi ve ilçelerde 24 operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 31,62 gram metamfetamin, 5 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 5'i sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen 15 operasyonda ise gözaltına alınan 79 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Operasyonlarda, bandrolsüz 55 bin 600 sigara, 12 bin 400 elektronik sigara tütünü, 550 puro, 683 cep telefonu, 309 elektronik sigara, 79 bin 560 yaprak sigara kağıdı, 49 kol saati, 5 gözlük ile 1201 emtia ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

