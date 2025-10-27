Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 111 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 20-26 Ekim'de kent merkezi ve ilçelerde 24 operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 31,62 gram metamfetamin, 5 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 5'i sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen 15 operasyonda ise gözaltına alınan 79 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlarda, bandrolsüz 55 bin 600 sigara, 12 bin 400 elektronik sigara tütünü, 550 puro, 683 cep telefonu, 309 elektronik sigara, 79 bin 560 yaprak sigara kağıdı, 49 kol saati, 5 gözlük ile 1201 emtia ele geçirildi.