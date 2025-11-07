Habertürk
Habertürk
        Cizre'de akran zorbalığı eğitim semineri düzenlendi

        Cizre'de akran zorbalığı eğitim semineri düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akran zorbalığına karşı öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        Giriş: 07.11.2025 - 14:13 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:13
        Cizre'de akran zorbalığı eğitim semineri düzenlendi
        Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akran zorbalığına karşı öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Artukoğlu İlkokulunda okullarda güvenli, huzurlu ve destekleyici bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla öğretmenlere yönelik akran zorbalığı konusunda seminer gerçekleştirildi.

        Seminerde, Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Görevlisi Uzman Psikolojik Danışman Agit Işık, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde görev yapan öğretmenler bir araya geldi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, eğitim sisteminin hiçbir kademesinde zorbalığa müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Öğrenciden öğretmene, öğretmenden öğrenciye ya da öğrenciler arasında meydana gelebilecek her türlü zorbalık davranışın kararlılıkla önlenecektir. Okullarımızda sağlıklı, huzurlu ve güven dolu bir eğitim ortamı inşa etmek için akran zorbalığıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Seminer, öğretmenlerimizin bilgi ve farkındalığını güçlendirerek okullarımızın öğrencilerimiz için daha güvenli, kapsayıcı ve destekleyici öğrenme ortamlarına dönüşmesine katkı sağlayacaktır."

