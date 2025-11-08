Habertürk
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak Valisi Birol Ekici'den ara tatil mesajı

        Şırnak Valisi Birol Ekici, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girilmesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 08.11.2025 - 12:32 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:32
        Şırnak Valisi Birol Ekici'den ara tatil mesajı
        Şırnak Valisi Birol Ekici, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girilmesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici mesajında, öğrenciler için tatilin hem dinlenme hem de kişisel gelişim açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kitap okumayı, ailenizle vakit geçirmeyi ve yeni döneme hazırlık yapmayı ihmal etmeyin. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yetişmesi için öğretmenlerimizin gösterdiği özveri ve gayret, ilimizin eğitim başarısının artmasında önemli rol oynamaktadır. Eğitime sunduğunuz değerli katkılar için hepinize teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

