Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak İl Emniyet Müdürü Sazak, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 18:23 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak İl Emniyet Müdürü Sazak, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

        İl Emniyet Müdürlüğündeki Şehit Polis Memuru Ali Duman Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Sazak, yaklaşık 2 ay önce atandığı kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Sazak, suçla mücadelenin her alanında etkinliği artırmayı, adalete erişimi hızlandırmayı ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, önceliklerinin halkın güvenliği ve kentin huzuru olduğunu söyledi.

        Şırnak'ın en huzurlu şehirlerden biri olduğunu ifade eden Sazak, "Çok tecrübeli ve genç bir ekibimiz var. Bu ekiplerle birlikte bıkmadan, usanmadan suç ve suçluyla mücadele etmeye devam edeceğiz. 55 gündür tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte günlük uyku süremiz 3-4 saat civarında. Bu süreçte yaklaşık 20 bin vatandaşımızla bir araya geldik." dedi.

        Sazak, uyuşturucuyla mücadelede önemli bir başarı elde ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Şu anda okullarımızın çevresinde uyuşturucu satışını büyük oranda bitirdik. Operasyonlarımızı artırdık. Suçla mücadeleye devam edeceğiz ancak bizim için asıl önemli olan suç işlenmeden önce tedbir alabilmek. İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı Narko-Alan uygulamaları yapıyoruz ve bu uygulamalar sürecek."

        Aranan şahıslarla mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Sazak, Şırnak’ta aranan kimse kalmayacağını kaydetti.

        Sazak, "Kesinleşmiş hapis cezası olanlar da burada barınamayacak. Aranması bulunan 375 kişiyi yakaladık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 600-700’e çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen yıl aynı dönemde 298 kişiyi yakalamıştık." diye konuştu.

        55 günde planlı 18 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Sazak, operasyonlarda 169 kişinin gözaltına alındığını, 13'ünün tutuklandığını, 10 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

        Sazak, "Yaptığımız operasyonlarda 22 kilogram esrar, 337 gram metafetamin, 150 gram skunk, 3 gram eroin, 1 gram kokain ve 14 sentetik ecza ele geçirdik. Ayrıca kaçakçılıkla mücadelede 200 milyon liralık kaçak malzemeye el koyduk." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta bir eve pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta bir eve pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı
        Cizre'deki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı
        Cizre'deki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı
        Şırnak Emniyet Müdürü Sazak, "Asayiş olayları ile anılmayacak, en huzurlu ş...
        Şırnak Emniyet Müdürü Sazak, "Asayiş olayları ile anılmayacak, en huzurlu ş...
        Şırnak'ta boş arazideki odun ve lastikler yandı
        Şırnak'ta boş arazideki odun ve lastikler yandı
        Şırnak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı
        Şırnak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı
        Cizre'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi
        Cizre'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi