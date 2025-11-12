Şırnak İl Emniyet Müdürü Sazak, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki Şehit Polis Memuru Ali Duman Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Sazak, yaklaşık 2 ay önce atandığı kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sazak, suçla mücadelenin her alanında etkinliği artırmayı, adalete erişimi hızlandırmayı ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, önceliklerinin halkın güvenliği ve kentin huzuru olduğunu söyledi.

Şırnak'ın en huzurlu şehirlerden biri olduğunu ifade eden Sazak, "Çok tecrübeli ve genç bir ekibimiz var. Bu ekiplerle birlikte bıkmadan, usanmadan suç ve suçluyla mücadele etmeye devam edeceğiz. 55 gündür tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte günlük uyku süremiz 3-4 saat civarında. Bu süreçte yaklaşık 20 bin vatandaşımızla bir araya geldik." dedi.

Sazak, uyuşturucuyla mücadelede önemli bir başarı elde ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: